Hörspiel von Oliver Kluck nach seinem gleichnamigen Theaterstück

Mit: Cathlen Gawlich, Tommy Piper, Mira Partecke, Bettina Engelhard, Markus Scheumann, Regine Vergeen u. v. a.

Musik: Randstein

Funkeinrichtung und Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2011)

Mutter ist in den Alkoholismus abgeglitten, nachdem Vater mit dem Geld durchgebrannt ist, das er in seiner Fabrik mit der Herstellung von Nazi-Kleidung gemacht hat. Eine seiner Töchter ist aus Selbstekel Pornodarstellerin geworden und hat ein Verhältnis mit Mutters Krankenhausarzt. Zerstörte Familienverhältnisse, Arbeit und Ausbeutung, ein marodes Gesundheitssystem, Flucht in Sachgüter und Revolte gegen den Konsumkult: In "Die Froschfotzenlederfabrik" kommentiert ein Konglomerat aus Stimmen Ausschnitte deutscher Gegenwart - zornig, temporeich und mit bissigem Humor.