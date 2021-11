Die Fahrt der Argonauten (3/4)

Teil 3: Die Aufgabe

Von Katrin Zipse

Nach der griechischen Sage von Apollonios von Rhodos

Übersetzt von Paul Dräger

Mit: Stephanie Eidt, Linda Blümchen, Julia Windischbauer, Steffen Siegmund, Joscha Eißen, Matthias Leja, Sebastian Schwab, Simon Schwan u. v. a.

Regie: Iris Drögekamp

(Produktion: SWR 2021 - Premiere)

Der 3. Teil spielt in Kolchis. Die Königstocher Medea hat sich durch den Pfeil des Eros in Iason verliebt und steht im Konflikt zwischen den Geboten ihres Vaters und dem Tribut, den ihre Liebe fordert. Denn der kolchische König verlangt von Iason Unmögliches, um das Goldene Vlies zu erlangen. Nur mit Medeas Hilfe schafft es Iason, die Aufgaben zu erfüllen. Als Aietes sich dennoch weigert, ihm das Goldene Vlies zu überlassen, stiehlt Iason es. Medea landet am Strand von Griechenland; keine Königstochter mehr, sondern eine Geflüchtete an einem fremden Meeresufer, die auf Duldung hoffen muss.

(Teil 4 "Die Flucht", Samstag, 1. Januar 2022, 14.05 Uhr)