Radiokomödie in zehn Szenen

Von Holger Böhme

Mit: Carina Wiese, Anja Schneider, Corinna Waldbauer und Alexander Terhorst

Regie: Stefan Kanis

(Produktion: MDR 2019)

Im Herbst '89 haben sich Steffi und Isa bei den Dresdner Montags-Demos kennengelernt. 30 Jahre später begegnen sie sich wieder, als Steffi in Isas Agentur für ihren Mann Jochen Plakate in Auftrag geben will: “Pegida“-Plakate. Das wird Isa auf keinen Fall hinnehmen! Steffi bleibt skeptisch, beteiligt sich jedoch an Isas Vorhaben, den dauerstänkernden Jochen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt zurückzugewinnen. Doch die Entgiftung des Mannes gestaltet sich schwieriger als gedacht.