Die Causa Jeanne d‘Arc (2/3)

Berichterstattung nach Akten und Protokollen aus den Jahren 1431 und 1456

Teil 2: Rehabilitierungsprozess - Die Eröffnung

Von Kai Grehn

Mit: Marie-Lou Sellem, Jens Wawreczek, Eva Weißenborn, Josef Ostendorf, Rosalinde Renn, Felix Goeser, Fabian Hinrichs, Bernhard Schütz u. v. a.

Komposition: alva noto

Gesang: Claudia Graue und Marcus Melzwig

Regie: der Autor

(Produktion: SWR/rbb 2023 - Premiere)

An der Spitze der französischen Armee befreite Jeanne d‘Arc am 8. Mai 1429 Orléans von den Engländern, wurde von den Massen bejubelt und geleitete den Dauphin zu seiner Krönung in Reims. Danach brauchte der Herrscher sie nicht mehr. Als die Kriegsherrin 1430 bei Compiègne von den Burgundern gefangengenommen und an die Engländer ausgeliefert wurde, unternahm er nichts. Der Inquisitionsprozess endete für Jeanne am 30. Mai 1431 auf dem Marktplatz in Rouen, wo die 19-Jährige auf einem Scheiterhaufen lebendig verbrannt wurde. 25 Jahre später wird das Urteil dieses Prozesses revidiert.

