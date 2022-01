Die Brücke im Nebel

Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Léo Malet

Aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein

Mit: Christian Brückner, Sabine Postel, Dieter Eppler, Jürgen Andreas, Manuela Romberg, Andreas Mannkopff, Karl Michael Vogler u. a.

Hörspielbearbeitung: Klaus Schmitz

Regie: Bernd Lau

(Produktion: SWF 1989)

Nestor Burma, Privatflic im Paris der 1950er-Jahre, Inhaber der Agentur Fiat Lux, bekommt Post. Ein ehemaliger Genosse bittet um Hilfe. Als Burma ihn aufsuchen will, erwartet ihn Kommissar Faroux und teilt ihm mit: Lenantais, der Anarchist, ist ermordet worden. In Nestor Burma werden alte Erinnerungen wach. Eine junge Frau, um die sich Lenantais wie ein Vater gekümmert hat, weckt seine Neugier. Recherchen führen ihn in das 13. Arrondissement zwischen der Pont de Tolbiac und der Rue Watt, in kleine Gassen und ärmliche Häuschen hinter Bahngleisen - und in die subversive Vergangenheit.