Von Magda Woitzuck

Mit: Marleen Lohse, Golo Euler, Christoph Gawenda, Jördis Triebel, Volker Wackermann, Maria Hartmann, Axel Wandtke, Wilfried Hochholdinger und Yohanna Schwertfeger

Regie: Alexander Schuhmacher

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Esther und Hennes wollen das Wochenende in den Bergen verbringen. Doch aus der Abkürzung durch das Naturschutzgebiet wird für das junge Paar ein Horrortrip: Mitten im Funkloch weiß Esther den Weg nicht mehr, Hennes hat vergessen zu tanken. Als Esther von der Pinkelpause zurückkommt, blickt ihr Freund sie aus glasigen Augen an und verschwindet im Wald. Ein Schub? Hat er wieder seine Zustände? Als Esther die Hoffnung schon aufgegeben hat, klopft es an die Scheibe. Doch sie freut sich zu früh.

Magda Woitzuck, 1983 in Wien geboren, gehört zu den erfolgreichsten Hörspielautor*innen ihrer Generation.