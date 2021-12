Die SWR-Hörspielproduktion „Die Enden der Parabel“ hat den Deutschen Hörbuchpreis 2021 gewonnen. Der Preis wurde am 26.5.2021 in Köln in einer Radio-Gala verliehen. Regisseur Klaus Buhlert hat das Hörspiel aus Pynchons Kult-Roman produziert.



Ihn interessierten Werke, die ihn weiterbrächten, so Buhlert über seine Motivation für diese Hörspielproduktion. Thomas Pynchon habe in seinem Werk eine dystopische Welt geschaffen, erklärt Buhlert in SWR2. Das habe er im Hörspiel auch mit avancierten Methoden umzusetzen versucht: „Wir haben neue akustische Methoden benutzt, um Stimmen zu verfremden und Räume herzustellen.“ Das Ergebnis sei keine "literarische Wellness-Übung", gibt Buhlert zu, sondern es werde auch vom Hörer harte Arbeit erwartet. Diese Arbeit lohne sich aber, wenn man Spaß an Werken wie denen von James Joyce habe (den Buhlert ebenfalls für SWR2 als Hörspiel adaptiert hat) oder an den „Enden der Parabel“. Hörspiel schafft eigene Bilder im Kopf Über seine Leidenschaft für das Hörspiel sagt Buhlert: „Es hat einen riesengroßen Vorteil - es schafft eigene Bilder im Kopf.“ Er sei überzeugt, dass diese Möglichkeit auch junge Menschen wieder zunehmend begeistere, zumal bei Podcasts und anderen Ausspielwegen. „Ich merke, dass da ein Riesen-Interesse besteht, auch am Material und bin richtig erstaunt und erfreut, wie individuell die Jugend wieder hören kann.“ Klaus Buhlert arbeitet als Komponist, Autor und Regisseur in Berlin. Er hat seit den 1980er Jahren mehr als 70 Kompositionen für Theater, Hörspiel und Film geschaffen. Auch für seine Bearbeitung von "Der Mann ohne Eigenschaften" und von "Ulysses" erhielt er bereits den Deutschen Hörbuchpreis. Klaus Buhlert hat Musik, Akustik und Informatik studiert und ist promovierter Ingenieur.