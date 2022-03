Der Ritt nach Narnia (1/2)

Nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C. S. Lewis

Aus dem Englischen von Wolfgang Hohlbein und Christian Rendel

Teil 1: Auf der Flucht

Mit: Friedhelm Ptok, Leo Knizka, Franziska Hofele, Matthias Bundschuh, Svenja Liesau, Hans Diehl, Martin Engler u. v. a.

Musik: b.deutung

Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schoen

(Produktion: SWR/NDR 2022)

„Der Ritt nach Narnia” ist der dritte Teil der „Chroniken von Narnia“. Die ersten beiden Bände sind als Hörbuch erhältlich. Shasta, ein armer Fischerjunge, flieht aus dem Land Kalormen. Das sprechende Pferd Bree überredet ihn, mit ihm ins paradiesische Narnia zu gehen. Auf ihrer Reise begegnen sie Aravis, die ebenfalls auf der Flucht ist. In der schillernden Stadt Tashbaan wird Shasta mit dem Prinzen Corin verwechselt, was unheilbringende Verwicklungen nach sich zieht. So schnell sie können, fliehen die beiden Kinder auf ihren Pferden durch die Wüste - eine Reise, die sie fast das Leben kostet.

(Teil 2, „Der Weg in die Freiheit”, Ostermontag, 18. April 2022, 14.05 Uhr)