Der Mann, der den Zügen nachsah

In Narnia herrscht der grausame König Miraz als Vormund seines am Hofe geduldeten Neffen Kaspian, der Anspruch auf den Thron hätte. Als Miraz’ Frau einen Sohn gebiert, flüchtet Kaspian auf Anraten seines Lehrers Dr. Cornelius, weil zu befürchten steht, dass der unrechtmäßige Herrscher Prinz Kaspian nach dem Leben trachtet. Zusammen mit den Alt-Narnianen und den Wesen des Waldes wagt Kaspian den Aufstand gegen die Telmarer. Werden die mit dem Zauberhorn aus England nach Narnia zurückgerufenen Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy rechtzeitig eintreffen? Und wo bleibt Aslan, der mächtige Löwe?



“Prinz Kaspian von Narnia” ist der 4. Teil der “Chroniken von Narnia“.



Peter, Susan, Edmund und Lucy erleben neue, spannende Abenteuer. Und auch der mächtige Löwe Aslan kehrt zurück.

Nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C. S. Lewis

Aus dem Englischen von Lisa Tetzner

Teil 2: Der Kampf um Narnia

Mit: Friedhelm Ptok, Valentina Biesinger, Kiara Scheicht, Ben Hadad, Theo Burkholder, Stefan Kaminski, Hans Löw, Carmen-Maja Antoni u. v. a.

Musik: b. deutung

Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schoen

(Produktion: SWR/NDR 2023 - Premiere)