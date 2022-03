Der Krieg geht zu Ende - Chronik für Stimmen, Teil 4/5: Ende April 1945

per Mail teilen

SWR Fassung des gleichnamigen 12stündigen Radiotags.



Das Hörspiel steht für sechs Monate auf dieser Seite, im Hörspiel-Podcast, der SWR2 App und der ARD Audiothek zum Anhören und Herunterladen bereit.

Aus Anlass des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs sendet der SWR einmal pro Monat einen Auszug des SWR Radiotages vom 7. Mai 1995, der die jeweiligen Kalenderwochen von damals widerspiegelt.

Aus der "Chronik 1945" des Deutschen Historischen Museums Berlin:

Am 25.4. treffen sich bei Torgau an der Elbe erstmals sowjetische und amerikanische Einheiten in Deutschland.

Am 26.4. weist die Direktive JCS 1067 des amerikanischen Generalstabs an Eisenhower die amerikanischen Truppen an, Deutschland als besetztes Land zu betrachten. Jegliche Fraternisierung wird untersagt.

Am 28.4. wird Mussolini nach seiner Gefangennahme durch die Partisanen am Comer See hingerichtet.

Am 29.4. verfasst Hitler sein Testament, bestimmt Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger als Reichspräsident und begeht am 30.4. im Berliner Führerbunker Selbstmord.

Mit: Jürgen Holtz, Ingo Hülsmann, Benno Iffland, Corinna Kirchhoff, Tessy Kuhls u. v. a.

Regie Walter Adler

(Produktion hr/SWF/NDR/BR 1995)