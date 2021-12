Der Hund des alten Mannes

per Mail teilen

Dieses Hörspiel steht für 18 Monate zum Download bereit.

Leonhard Koppelmann inszeniert Klucks Hörmonolog aus verschiedenen Haltungen eines Ichs heraus, das assoziativ unterschiedliche Themen und Zeiten miteinander verbindet:

Ausbeutung; Ausreden (miese); Automobilindustrie; Autorsein; Brecht, Bertolt; Kulturprekariat; Ökonomisierung (total); Phrasen (lahme); Porsche, Ferdinand; Scheinheiligkeit (überall); Theater (letzter totalitärer Ort in einer demokratischen Gesellschaft); Zwangsarbeit.

"Ich schreibe keine Stücke, sondern Texte. Diese haben den Charakter eines Versuchs."

Oliver Kluck, geboren 1980 in Bergen auf Rügen, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 2009 Förderpreis für Junge Dramatik des Berliner Theatertreffens, 2010 Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker, 2011 Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft in der Sparte Dramatik.

Nach dem gleichnamigen Theaterstück

Mit: Andreas Grothgar und den Stimmen von Sonja Anders, John von Düffel, Thomas Oberender, Ulf Schmidt und Christina Zintl

Musik: zeitblom

Regie: Leonhard Koppelmann

Produktion: SWR 2016