Hörspiel von E.T.A. Hoffmann

Mit Hans Caninenberg, Hans Mahnke, Esa Pfeiffer, Ingeborg Engelmann u. v. a.

Hörspielbearbeitung: Wolfgang Lohmeyer

Musik: Otto Erich Schilling

Regie: Robert Vogel

(Produktion: SDR 1952)

E.T.A. Hoffmanns Märchen „Der goldene Topf” von 1819 gilt als einer der Höhepunkt deutscher Romantik. Es spielt zu seinen, also Hoffmanns „modernen Lebzeiten“, als Aufklärung und Wissenschaft begannen, die Welt zu entzaubern. Aber die Nachtseiten des Lebens bleiben, wie wir auch heute wissen, trotz allem real. Erzählt wird hier über alle magischen Zaubertricks der Märchenkunst (Flüche wirken, das Böse nimmt Gestalt an in Schlangen wie Hexen) die Geschichte des Studenten Anselmus in Dresden. Er muss sich entscheiden, entweder im sicheren wie langweiligen Käfig der Alltagsmenschen oder im spannenden, aber gefährlichen Land der Poesie zu leben - und nicht zuletzt zu lieben.