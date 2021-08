per Mail teilen

Dieses Hörspiel steht für 1 Jahr zum Download bereit.

Eine beliebte TV-Moderatorin, die in der Öffentlichkeit nur „die Fernsehphilosophin“ genannt wird, hat ihre eigenen Sendung „Denken leicht gemacht“ trotz hoher Einschaltquoten plötzlich aufgegeben und sich in ihre Villa im Taunus zurückgezogen.

Und nun? Sie gerät in eine neue Gedanken- und Gefühlswelt, nachdem die Erfolgsstory plötzlich von ihr abgefallen ist. Die Fernsehphilosophin erinnert sich ohne Selbstmitleid an ihr früheres Leben und an ihre scheinbar sicheren Prinzipien für den Erfolg.

Aber wer ist sie wirklich gewesen und wer ist sie jetzt? Ohne Publikum?

Mit: Rosel Zech u. Mark Oliver Bögel

Musik: Eckhard Koltermann

Regie: Hans Gerd Krogmann

Produktion: SWR 2005