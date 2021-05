Dan der Dachs ist in Not! Denn der böse Dr. P'Krall setzt eine resolute Dächsin auf ihn an. Muss Onkel Stan gerade jetzt auf den Mond fahren, um dort für Frieden und Freude zu sorgen? Das wird knapp. |

Hörspiel nach dem gleichnamigen Kinderbuch von A. L. Kennedy |

Aus dem Englischen von Ingo Herzke |

Mit: Max von Pufendorf, Jonas Minthe, Matti Krause, Lisa Hagmeister, Josefine Israel, Matthias Bundschuh, Leyla Elisa Bulut, Felix Lengenfelder u. a. |

Musik: Tobias Leluschko und Kay Poppe |

Hang-Improvisationen: Sebastian von Düring-Weckler |

Hörspielbearbeitung: Jörgpeter von Clarenau |

Regie: Lisa Krumme |

(Produktion: SWR/NDR 2021) mehr...