Das Zittern des Fälschers (2/2)

Nach dem Roman von Patricia Highsmith

Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Uhde

Mit: Gerd David, Fred C. Siebeck, Christian Brückner, Maren Kroymann, Djelloul Ben Khelifa und Elisabeth Wyrambe

Hörspielbearbeitung: Eberhard Klasse und Stefanie Hoster

Regie: Eberhard Klasse

(Produktion: SWF/HR 1986)

Der amerikanische Schriftsteller Howard Ingham will in Tunesien mit einem befreundeten Regisseur einen Film drehen. Da erfährt er, der Regisseur habe ein Verhältnis mit Inghams Verlobter Ina gehabt und sich in seiner New Yorker Wohnung erschossen. Ingham steht unter Schock. Das Land, in dem er seit einigen Wochen lebt, hat ihn verändert. Als er einen Araber, der nachts in seinen Bungalow einbrechen will, durch einen Wurf mit der Schreibmaschine tötet, treibt der Konflikt zwischen seinem alten moralischen Ich und seiner neuen, bindungs- und verantwortungslosen Existenz auf einen Höhepunkt zu.