Das Zittern des Fälschers (1/2)

Nach dem Roman von Patricia Highsmith

Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Uhde

Mit: Gerd David, Fred C. Siebeck, Christian Brückner, Maren Kroymann, Djelloul Ben Khelifa und Elisabeth Wyrambe

Hörspielbearbeitung: Eberhard Klasse und Stefanie Hoster

Regie: Eberhard Klasse

(Produktion: SWF/HR 1986)

Howard Ingham, ein amerikanischer Schriftsteller, will in Tunesien mit einem befreundeten Regisseur einen Film drehen. Er wartet auf eine Nachricht von ihm und seiner Verlobten Ina. Währenddessen lernt Ingham seinen älteren Landsmann Francis J. Adams kennen, der von Tunesien aus absurde antikommunistische Rundfunksendungen in den Ostblock sendet. Auch mit dem dänischen Maler Jensen freundet er sich an. Als er erfährt, dass der Regisseur sich in seiner New Yorker Wohnung erschossen habe, nachdem er ein kurzes, heftiges Verhältnis mit Inghams Verlobter hatte, steht der plötzlich ganz allein da.

(Teil 2, Samstag, 30. Juli 2022, 19.05 Uhr)