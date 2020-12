Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Bernhard

Mit: Ulrich Matthes

Hörspielbearbeitung und Regie: Ulrich Gerhardt

(Produktion: DLR/SWR 2001)

Der Kalkwerksbesitzer Konrad arbeitet seit Jahren an einer Studie über das Gehör, „das philosophischste aller Sinnesorgane“. Seine an den Rollstuhl gefesselte Frau wird zum Objekt seines Experiments, das Unhörbare zu hören, das Erkannte mitzuteilen.

Die allein auf „Wörterverkehr“ gestellte Kommunikation mündet in „exemplarische Wortlosigkeit“. Das Paar lebt in einem schrecklichen Idyll, der Alltag wird durch das Zwangsverhältnis unerträglich.

Heiligabend erschießt Konrad seine verkrüppelte Frau. Zwei Tage später wird er verstört und halb erfroren in einer ausgetrockneten Jauchegrube gefunden.