Das Havanna-Quartett (1/4) | Ein perfektes Leben

Nach "Rückkehr von Krähe" und "Der bezaubernde Herr Krähe in: Flügel zu vermieten" bildet "Krähe privat" den Abschluss der großen Krähe-Trilogie im SWR.



Hatten wir unseren Helden in den beiden vorangegangenen Stücken bei seinen erstaunlichen Abenteuern begleitet, mit ihm gezittert, gelitten und mitunter auch triumphiert, ihn dabei also eher von außen betrachtet, geht es im dritten Teil mitten hinein in Krähes schwarze Seele. Denn machen wir uns bitte nichts vor: was wissen wir denn über ihn, über seine Vorlieben und Abneigungen, seine geheimen Ängste und Sehnsüchte? Beschämend wenig! Diesem Mangel wird im dritten Teil entschlossen begegnet.



So erfahren wir interessante Details aus Krähes Rock- und Pop-Vergangenheit, gewinnen Einblicke in Krähes Arbeiten zur Kritischen Theorie, lernen die kleinen Füchse kennen, um schließlich bei den 72 Tagen der Schöneberger Kommune zu landen.



Mit "Krähe privat" bekommen wir endlich den ganzen, den kompletten Vogel: Krähe, wie er krächzt und flattert!



Mit: Lilith Stangenberg und Sebastian Zimmler

Komposition: Thomas Weber

Musik: Kammerflimmer Kollektief

Regie: Iris Drögekamp und Thomas Weber

(Produktion: SWR 2023)