Hörspiel von Wolfram Lotz

Mit: Wolf-Dietrich Sprenger, Steffen Schortie Scheumann, Lars Rudolph, Cathleen Gawlich, Florian von Manteuffel, Wolfgang Pregler u. a.

Musik: Peter Kaizar

Regie: Leonhard Koppelmann

(Produktion: SWR 2019)

Der Tag des Jüngsten Gerichts ist angebrochen. Mit flammendem Schwert und viel Arbeitseifer steht Erzengel Michael - nicht in Rom. Sondern am Rande des Örtchens Iflingen. Da kommt Engel Ludwig angeflattert. Ohne Schwert, aber mit Posaune. Und hat nicht nur keine Ahnung vom "Auftrag". Sondern meldet auch noch Zweifel an. An Gottes Plan! Entnervt schreitet Erzengel Michael voran, um Gottes Anweisung in die Tat umzusetzen. Doch statt Menschen begegnen den Engeln sprechende Tiere.

Nominiert für den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2020.

Postapokalyptische Radiokunst in Bestform.“ Medienkorrespondenz