Cathy Milliken und Dietmar Wiesner: Tender Buttons, verknüpft.

Hörstück mit Gedichten aus Gertrude Steins "Tender Buttons", übertragen aus dem Englischen von Barbara Köhler

sowie Texten frei nach William Carlos Williams und e. e. cummings

Words and music – Was können Worte ausdrücken, wo Musik still sein muss, was Musik, wo Worte wie Wörter stumm ...Das Kompositions-Duo Cathy Milliken und Dietmar Wiesner umkreist hierzu die Poesie der Moderne.

Im Zentrum ihres Hörstücks stehen Gedichte von Gertrude Steins 1914 Band „Tender Buttons“ sowie Texte von William Carlos Williams. Sie hinterfragen amüsant wie sprachspielerisch den von Gefühlen geleiteten Blick auf die Alltagsdinge - von der Vase, dem Wohnzimmer bis zur Obstschale. Und die Musik antwortet über eine Palette von Instrumenten und Stilen, die von Leidenschaften erzählt.

Mehr zur Sendung

Dagmar Manzel: Deutsche Stimme

Julian Day, Brett Dean, Cathy Milliken, Michael Schiefel und Vanessa Tomlinson: Englische Stimmen

sowie

William Barton: Didgeridoo / Yael Berolsky: Violine / Sören Birke: Duduk / Julian Day: Orgeln / Brett Dean: Viola / Karen Power: Field Recordings / Vanessa Tomlinson: Percussion / Cathy Milliken: Oboe / Carol Robinson: Klarinette und Bass-Klarinette / Robyn Schulkowsky: Gestrichener Gong / Dietmar Wiesner: Flöte und Bass Flöte / Wu Wei: Sheng / Hermann Kretzschmar: Klavier

Ton: Udo Wüstendörfer, Lutz Glandien und Jean Szymczak

Final Mix: Jean Szymczak

Komposition: Cathy Milliken

Musikarrangement und Regie: Dietmar Wiesner

Produktion: Südwestrundfunk 2022