Nach dem Bühnenstück „Everybody Comes To Rick’s” von Murray Burnett und Joan Alison

Drehbuch: Julius J. Epstein, Philip G. Epstein, Howard Koch

Musik: Max Steiner

Regie: Michael Curtiz

Produktion: Warner Brothers 1942

(Synchronisation: ARD 1975)

1943 wurde Michael Curtiz’ Film mit drei Oscars in den Kategorien bestes Drehbuch, beste Regie und bester Film ausgezeichnet und galt Jahrzehnte später als der Kinomythos schlechthin. Nachdem der deutsche Verleih 1951 "Nazi-Szenen" entfernt hatte, strahlte die ARD in den 70er-Jahren eine neue, ungekürzte Synchronfassung aus, die "Casablanca" auch in Deutschland zum Kultfilm machte. Der "Beginn einer wunderbaren Freundschaft" und andere Zitate sind längst geflügelte Worte. Und ist nicht "Ich seh’ dir in die Augen, Kleines" eigentlich nicht noch schöner als "Here’s looking at you, kid"?