C. S. Lewis: Der Ritt nach Narnia (2/2)

Gemeinsam fliehen der Fischerjunge Shasta und das reiche Mädchen Aravis nach Narnia. In der Stadt Tashbaan erfahren sie, dass sich Prinz Rabadash von Kalormen in Königin Susan von Narnia verliebt hat, die ihn aber entschieden zurückweist. Deshalb plant der wütende Prinz, erst in Archenland einzufallen und dann in Narnia, um Königin Susan zu entführen.

Die "Chroniken von Narnia“ sind ein Klassiker der Fantasy-Literatur. Bereits gesendet wurden die ersten Bände "Das Wunder von Narnia“ und "Der König von Narnia“ – beide sind als Hörbücher erhältlich.

Mehr zur Sendung

Nach dem gleichnamigen Fantasy-Roman von C. S. Lewis

Aus dem Englischen von Wolfgang Hohlbein und Christian Rendel

Mit: Friedhelm Ptok, Leo Knizka, Franziska Hofele, Matthias Bundschuh, Svenja Liesau, Hans Diehl, Martin Engler u. v. a.

Musik: b.deutung

Hörspielbearbeitung und Regie: Robert Schoen

(Produktion: SWR/NDR 2022)