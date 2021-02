„Die Welt is n komischer Ort, vollgestopft mit Leuten“, sagt Maria immer wieder. Doch in dieser Welt bleibt Maria mit ihrer Seele und Sehnsucht allein, und die Leute, auf die sie trifft, die sich an ihr vergreifen und sie benutzen, bleiben Fremde, Feinde. Trotz einer ganz unmittelbaren Nähe, in der aber Liebe in Geld gewechselt und Berührung mit Schmerzen bezahlt wird.

Maria ist Prostituierte; aus einem geschundenen Kind wurde eine verschacherte Frau.

Erzählt wird diese dokumentarische, recherchierte Geschichte ohne Larmoyanz, Milieu-Kitsch und Rotlicht-Romantik. Die Sprache ist poetisch, hart, unmoralisch. Denn eine Erlösung findet hier nicht statt, zumindest nicht im richtigen Leben.

Hörspiel des Monats August Björn SC Deigner SWR ©privat Das Hörspiel von Börn SC Deigner wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats August ausgezeichnet. Die quälend einprägsame Milieustudie mit Szenen aus dem Alltag der Prostituierten sei ein Hörspiel, das im Gedächtnis bliebe, begründete die Jury.

Lebensbejahende Frauenfigur

Selbst wenn Maria zurückblickt, dann hatten ihre Träume Risse, und sie brachen ab, kurz vor dem vermeintlich glücklichen Ende.

Maria ist jedoch eine Frauenfigur, die allen Widrigkeiten zum Trotz ihren pragmatischen Optimismus nicht verliert. Egal, was passiert, und wie schrecklich es auch sein mag, Maria bejaht das Leben.

„In Stanniolpapier“, zu den Autorentheatertagen 2018 am Deutschen Theater Berlin eingeladen, verursachte in der Regie von Sebastian Hartmann einen Skandal, weil die Inszenierung nicht dem Prinzip der Werktreue bei Uraufführungen folgte.

Dem Hörspiel liegt die originale Textfassung zugrunde, die die Gattungszuschreibung Theater oder Hörspiel obsolet erscheinen lässt.



Björn SC Deigner, geboren 1983 in Heidelberg, studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen bei u. a. Heiner Goebbels. Deigner ist Autor für Theater und Hörspiel (zuletzt „Zusammen Zittern“, SWR 2015) sowie Sounddesigner und Komponist an verschiedenen deutschen Stadttheatern (u. a. Deutsches Theater Berlin, Thalia Theater Hamburg). Er lebt und arbeitet in Berlin.

Mit: Josefin Platt

Komposition: Friederike Bernhard

Regie: Luise Voigt

(Produktion: SWR 2019 - Ursendung)