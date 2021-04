Der 1978 in Ravensburg geborene und in Baden-Baden aufgewachsene Dramatiker Philipp Löhle ist mittlerweile einer der interessantesten und meistgespielten deutschsprachigen Autoren am Theater und legte 2018 mit "Bombenteppich" sein Hörspiel-Debüt vor. Anlässlich der Ursendung schrieb Christian Hörburger in der „Medienkorrespondenz“: „Löhle versetzt den Hörer in die Alpträume von Entführung, Gewalt und Terror.“ Ein deutscher EDV-Fachmann wird entführt, irgendwo in einem fernen Land, wo Gewalt, Korruption und Willkürherrschaft zum Alltag gehört. Sein Pech: Er übernachtete im Haus des deutschen Botschafters. Jetzt soll er als Geisel eingetauscht werden. Aber gegen was? So genau weiß der Mann das nicht, denn er ist isoliert und er versteht die Sprache der Geiselnehmer nicht...

Mit: Fabian Hinrichs, Sandra Gerling und Michael Stiller

Musik und Regie: Björn SC Deigner

Produktion: SWR 2018