Book of Songs (2/2)

per Mail teilen

Weitere fünf Gedichte junger europäischer Autorinnen und Autoren, inszeniert und komponiert von Hörspiel-Künstlerinnen und -Künstlern in der Originalsprache und in deutscher Übersetzung, ausgewählt und kommentiert von Jan Wagner

Mit: Deryn Rees Jones, Alexander Hacke, Vera Burlak, Manuel Harder u. a.

Musik und Realisation: Andreas Ammer & Driftmachine, Klaus Buhlert, Merzouga, Björn SC Deigner, Martin Schütz

(Produktion: DLF/ SWR 2022 - Premiere)



anschließend:

Besprechung von Heiner Goebbels Buch und CD "A House of Calls"

In der zweiten Folge des „Book of Songs“ hat der deutsche Lyriker Jan Wagner fünf weitere Gedichte junger europäischer Dichterinnen und Dichter ausgewählt. Fünf Hörspielmachern dienen sie als Material für akustische Interpretationen. Die Gedichte aus dem Osten, Süden, Westen und Norden des Kontinents können vielleicht gerade über ihre akustische Anverwandlung wie unter einem Brennglas die gegenwärtigen Ängste, Hoffnungen und Spannungen in Europa sichtbar machen.