Bonjour Tristesse

Nach dem gleichnamigen Roman von Françoise Sagan

Aus dem Französischen von Rainer Moritz

Mit: Elisa Schlott, Michael Rotschopf, Karin Haczhewski, Bettina Engelhardt, Wolfram Koch u. a.

Musik: Jörg Achim Keller mit der hr Bigband

Hörspielbearbeitung & Regie: Ulrich Lampen

(Produktion: HR 2022)

An der Côte d’Azur leben die siebzehnjährige Cécile und ihr Vater Raymond ein unbeschwertes Leben zusammen mit seiner neusten Geliebten Else. Doch ihre Idylle wird nur zu bald gestört: Anne Larson, eine Freundin ihrer toten Mutter, hat sich in den Kopf gesetzt, Raymond zu heiraten und Céciles Leben gehörig auf den Kopf zu stellen. Diese will sich das nicht gefallen lassen und schmiedet gemeinsam mit Else und ihrem Freund Cyril einen Plan, um Raymond und Anne voneinander fernzuhalten. Doch während dieser zunächst erfolgreich scheint, muss Cécile bald lernen, dass ihre Handlungen Konsequenzen mit sich ziehen…