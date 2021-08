Pseudowissenschaftler und aufgeblasenes Ego: Vincent Leittersdorf – Geboren in Berlin, aufgewachsen und ausgebildet in Hamburg, seit Jahren eine feste Schauspielgröße in Basel und beim SWR. Denn er ist enorm wandlungsfähig, enorm spielfreudig, enorm präzise. Und weil Leittersdorf irgendwo immer noch über eine Sonderreserve an Durchgeknalltheit verfügt, ist er fürs Akte 88-Ensemble ideal.

SWR SWR - Peter A. Schmidt