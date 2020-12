EBU Ars Acustica Special Evening

Senderegie: Frank Halbig

(Produktion: SWR/E-Werk Freiburg 2021)

Eine vernetzte Hommage an die Kunst, das war die Idee des Fluxus-Künstlers Robert Filliou im Jahre 1963. Zwölf Rundfunkstationen in der European Broadcast Union vernetzen sich am 17. Januar, um eine gemeinsame Klanginstallation zu realisieren. Hierfür teilt der Künstler und Kurator Carl Michael von Hausswolff in seinem "freq_wave" Projekt das hörbare Frequenzspektrum auf zwölf Klangkünstler*innen auf, die an unterschiedlichen Orten über ganz Europa hinweg verteilt, eigene live aufgeführte Klangkompositionen spielen. Im Best of Art's Birthday hören Sie die Aufzeichnung und weitere Geschenke an die Kunst von Antje Vowinckel, Ira Hadžić u. v. m.