Musizierende aus Freiburg, vereinigt euch! Aus allen Ecken des historischen Gebäudes kommen sie langsam im Foyer zusammen und spielen dabei eine einzige, gemeinsame Note. Einstimmige Vielfalt, vielfältige Einstimmung.

Musicians from Freiburg unite! From all the corners of the building they will slowly come together in the foyer and will play a single, common note. Concordant diversity, diverse concordance.