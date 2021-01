Vom organischen zum elektronischen Sound. Ein Dialog zwischen Hadji Baba (Oud = arabische Kurzhalslaute/Stimme) und Kai Littkopf (Live Elektronik). Sie bringen ihren kulturellen Hintergrund ein und lassen ganz neue Klanglandschaften entstehen.

-

From organic to electronic sound. A dialogue between Hadji Baba (Oud = Arab short-necked lute/voice) and Kai Littkopf (live electronics). They incorporate their cultural background and create quite new sound landscapes.