Eine Performance für zwei Musizierende und eine Stimme. Durch elektronische Manipulation verliert der Text seinen Sinn, Worte verwandeln sich in Sound. So entsteht eine Klangwelt, die unendliche Weite evoziert, wie beim Hineinhorchen in eine leere Muschel.

Pop und crazy antics. A performance which no decent birthday party should be without. Fanfares, rap, fat beats, guitar solos & video projections: they always find the right outlet for their message – and it hurts.