Klangfülle, Humor und meditative Stille – eine einzigartige Klangreise durch die Kulturgeschichte der Glocke. Die Eigenkompositionen stehen im Spannungsfeld von archaischen Gesängen und treibenden Rhythmen.

-

A rich sound, humour and meditative silence – a unique sound journey through the cultural history of the bell. The artist's own compositions are placed in the tension-laden space between archaic chants and driving rhythms.