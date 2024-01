Von außen betrachtet führen Mary und Guy Burckhardt ein ganz gewöhnliches Leben in Tylerton. Für Guy nimmt es am 15. Juni eine beunruhigende Wendung.



Neben ungewöhnlichen Vorfällen wie plötzlich vom Erdboden verschluckte Arbeitskollegen, muss er am nächsten Morgen feststellen, dass sich das Datum nicht verändert hat. Tag für Tag erlebt Guy den 15. Juni wieder neu.



Die einzige Variation ist die immer aggressivere Werbung, die überall auf ihn eindröhnt. Um dem zu entrinnen, plant er seine Flucht aus Tylerton und erkennt letztlich, dass diese ihn nicht retten kann.



Mit Karin Schroeder, Matthias Ponnier, Karin Anselm, Ernst Jacobi, Günter Mack, Verena von Behr, Elenor Holder, Irene Kugler, Juliane Wilcke, Klaus Hemmerle, Manfred Georg Herrmann, Horst Lindau, Felix Schellenberg, Fred Reyes, Helmut Zhuber | von Frederik Pohl | Vorlage: The tunnel under the world (Erzählung, amerikanisch) | Bearbeitung (Wort): Hans Joachim Alpers, Werner Fuchs | Komposition: Andreas Weber-Schäfer | Technische Realisierung: Rainer Flock, Iris Hartmann | Produktion: Süddeutscher Rundfunk 1986 | Erstsendung: 22.10.1986