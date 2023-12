Christoph Schiller / Bertrand Gauguet

Bertrand Gauguet und Christoph Schiller spielten bereits in verschiedenen Improvisationsformationen zusammen. Beide experimentieren mit erweiterten Spieltechniken und Elektronik, um immer neue Verzweigungen des Klangs zu verfolgen. Als Folge seiner Arbeit der letzten Monate spielt Christoph Schiller zum Art's Birthday erstmals eine Zither anstelle des Spinetts.

Bertrand Gauguet: Saxophon

Christoph Schiller: Zither

Bertrand Gauguet and Christoph Schiller already played together in various improvisational formations. Both experiment with extended play-techniques and electronics, to pursue always new ramifications of the sound. As a consequence of his work of the last few months, Christoph Schiller brings at the Art's Birthday for the first time a zither instead of the spinet.