ANDROID UND EUASTRIDE Teresa Malik / Alexander Grebtschenko

Roboter können präziser sein als Menschen; Die elektronische Steuerung ermöglicht es, hoch komplexe (zum Beispiel rhythmische) Muster zu bilden. Diese Präzision, kombiniert mit der menschlichen Tendenz, allem Menschen-Ähnlichem absichtsvolles Handeln zu unterstellen, bildet den Ausgangspunkt für die Performance "Android und Euasteride". Unter der botanischen Klasse der "Euasteriden II" findet sich die Unterart der Karotte. Die Schlagzeugerin kontrolliert die Installation, indem sie ihr "zweites Ich" zerreißt - also mit einer Aktivität, die weit vom musikalischen Trommeln entfernt ist.

Teresa Malik: Performance

Alexander Grebtschenko: Elektronik

Robots can be more precise than human beings; the processor control allows the formation of highly complex (for example rhythmic) patterns. These properties, in conjunction with the human tendency to imply an intention to everything being human alike, are the starting point of the performance Android and Euasteride. Euasteriden II is in the botanical classification the class in which we find the subspecies carrot. The drummer controls by shredding her "second I" - with an activity far away from drumming.