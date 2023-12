Ensemble Alarm (Teil 1/2)

Das Ensemble ALARM bereichert die Freiburger Konzertszene in immer neuen Formationen und mit vielseitigen Musikaktionen. Zum Art's Birthday präsentiert es ein Programm aus Wort und Ton mit teils originären, teils arrangierten Miniaturen von Luciano Berio, Gerhard Rühm, Alain Abbott und anderen: Ein kammermusikalischer Willkommensgruß!

Annette Ronkov-Rießner: Akkordeon

Marie Schmit: Cello

The ensemble enriches the Freiburg concert scene in always new formations and with eclectic music actions. At Art's Birthday it presents a program of word and sound, with miniatures - partly original and partly in arranged form - by Luciano Berio, Gerhard Rühm, Alain Abbott and others: A chamber-music welcome!