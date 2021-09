Arsène Lupin gegen Herlock Sholmès. Das Duell der Meister (1/2)

per Mail teilen

Nach dem Roman "Arsène Lupin contre Herlock Sholmès" von Maurice Leblanc

Aus dem Französischen von Sabine Grimkowski

Mit: Rüdiger Vogler, Samuel Weiss, Walter, Renneisen, Hubertus Gertzen, Jenny Langner u. a.

Hörspielbearbeitung: Sabine Grimkowski

Musik: Helena Rüegg

Regie: Stefan Hilsbecher

(Produktion: SWR 2012)

Es ist zum Verzweifeln. Inspektor Ganimard, Chef der Pariser Sicherheitspolizei, kriegt kein Bein auf den Boden. Umsonst kämpft er gegen seinen großen Gegner Arsène Lupin. Ein Los, das einen Millionengewinn erzielt hat, wird gestohlen, ein Baron wird ermordet, eine mysteriöse blonde Dame taucht auf und verschwindet, ein kostbarer Diamant wird gegen einen falschen ausgetauscht. Und hinter allem steckt Lupin, der Ganimard an der Nase herumführt und sich in Luft auflöst, wenn man ihn zu fassen glaubt. Ganimard braucht Hilfe und wendet sich an den berühmten englischen Detektiv Herlock Sholmès.

(Teil 2, Samstag, 6. November 2021, 19.05 Uhr)