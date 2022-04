EinSchalten / GleichSchalten

Im Mai 1927 erobert Charles Lindbergh mit seinem Ozeanflug den Himmel für die Luftfahrtindustrie. Testflieger oder Held? Das ist die Frage.

Der deutsche Reichs-Rundfunk bestellt beim Duo der Dreigroschenoper, Brecht / Weill, ein "Heldenlied" für die Kammermusiktage in Baden-Baden; denn Politik und Wirtschaft drohen längst, das neue Medium mit Reklame und Propaganda als Massen-Manipulation zu vereinnahmen.

Bertolt Brechts Lindberghflug kommt 1929 als fiktive Live-Reportage mit Musik von Kurt Weill und Paul Hindemith über den Äther. Sie erreicht zwar ein Millionenpublikum, bleibt aber bis zur Gleichschaltung durch den "Volksempfänger" der einzige Versuch, die Technik der neuen Medien sicht- und hörbar zu machen sowie sie für ein aktives Publikum zu öffnen: der Beginn von Web 2.0 und Facebook & Co.

Jan Knopf, Professor für Literaturwissenschaft und Leiter der Arbeitsstelle Bertolt Brecht (ABB) am KIT, Schriftsteller, Theoretiker und gelegentlich Theaterautor, Dramaturg und Regisseur. Er gab die Werke Brechts in 33 Bänden heraus, schrieb das Brecht-Handbuch in zwei Bänden (1980/1984) allein und mit 65 WissenschaftlerInnen in fünf (2003) zusammen. Er zeichnet als Mitherausgeber der Werke Johann Peter Hebels und verfasste viele Bücher über Brecht, Dürrenmatt, Hebel, den Roman der Neuzeit, Kalender und philosophische Themen.

Ort: Online auf www.hoerspieltage.ard.de

