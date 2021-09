Klangdom. Hörstücke für 47 Lautsprecher

per Mail teilen

Klangkunst und Hörstücke u. a. von Curtis Roads, Kosmas Giannoutakis, Anne Munka und Studierenden der Musikhochschule Trossingen.

Klangdomkonzert im ZKM Kubus bei den ARD Hörspieltagen in Karlsruhe. SWR Uwe Riehm

Von Curtis Roads

"Für dieses Stück kehrte ich zu meinen Wurzeln in der experimentellen Analogtechnik zurück. […] Also musste ich mich dieser Arbeit mit der Haltung eines Anfängers nähern. Es ging nicht darum zu wissen, was zu tun ist, sondern offen für Möglichkeiten und Entdeckungen zu sein." (Curtis Roads)

Produktion: 2010 – 2016

Länge: 16’28’’

Bursty Exorbitance (UA)

Von Kosmas Giannoutakis

Mit der achtkanaligen computergenerierten Komposition Bursty Exorbitance erforscht Giannoutakis die eruptiven Klangqualitäten sogenannter generativer Feedbacknetzwerke. Erzeugt werden kontinuierliche Schallströme mit explosivem und widerspenstigem Charakter.

Produktion: 2018

Länge: 8‘45‘‘

Hörspiele im Klangdom

Studierende des Studiengangs Musikdesign der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen und AutorInnen der UNESCO City of Literature Heidelberg haben zusammen zehn Kurzhörspiele entwickelt – von Märchen bis SciFi. Zwei davon werden in einer mehrkanaligen Version für Klangdom präsentiert.

Initiative und Projektleitung: Dr. Andrea Edel (UNESCO City of Literature Heidelberg) und Prof. Dr. Ludger Brümmer (Staatliche Hochschule für Musik Trossingen; ZKM Karlsruhe)

Beratung der Hörspielaufnahmen: Iris Drögekamp und Felix Kubin

Onomatonien

Hörstück von Anne Munka

realisiert durch Die Soziale Gruppe

Die Stimme als Werkzeug zum Entdecken, Aktivieren, Erinnern und Enthüllen. Das ausführende Duo nutzt im Vokalzyklus für zwei Stimmen Sprache und Sprechen als klangliche Medien. Jedes Stück des Zyklus‘ ist durch die klangliche Besonderheit eines spezifischen Sprachausdrucks und dessen Lautbildung bestimmt. Die kammermusikalische anthropogene Intimität des Vokalduos wird von collagierten O-Ton-Intermezzi unterbrochen und neu etabliert. Je nach Betrachtungswinkel verändern sich so die Beziehungen der zwei Protagonisten zueinander, aber auch der Blick auf die musikalischen Kommunikationssysteme, welche sich entwickeln.

Die Vokalsolisten Anne Munka und Jan F. Kurth als Die Soziale Gruppe

Komposition und Realisation: Die Soziale Gruppe

Produktion: SWR 2019

Länge: 32‘51‘‘

Datum: Samstag, 9. November 2019 Beginn: 17:30 Uhr

Datum: Samstag, 9. November 2019 Beginn: 17:30 Uhr

Ort: Online auf www.hoerspieltage.ard.de Eintritt: frei Informationen Programm: Programmänderungen vorbehalten Mitwirkende: Curtis Roads

Kosmas Giannoutakis

Studierenden der Musikhochschule Trossingen

Hier finden Sie das Programmheft der ARD Hörspieltage (PDF)