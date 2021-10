Im Vorfeld der ARD-Hörspieltage haben Kursstufen zweier Karlsruher Gymnasien anlässlich von Workshops mit BNN-Redakteur Andreas Jüttner zum Thema „Hörspielkritik“ in eigenen Kritiken ihre Sicht auf die aktuellen Wettbewerbsbeiträge beschrieben. An den vier Festivaltagen wird in den BNN jeweils eine davon veröffentlicht.

Zu viel Lektürehilfe

„Es wird schon nicht so schlimm“ (RBB): Ein Hörspiel, das zwischen Dreiecksbeziehung und Ehekrise den Beginn und den Machthöhepunkt des Naziregimes im Schnelldurchlauf vermittelt. Die Handlung gleicht zunächst einer Reality Soap: Lilly, die weibliche Protagonistin, steht zwischen zwei Männern, von denen einer (Gregor) der maßgeschneiderte Eifersüchtige jeder Seifenoper ist. Nur langsam sickert durch, dass die Hauptfiguren sich in einer Zwickmühle zwischen Heimattreue und Sicherheit befinden. Immer wieder wird die Geschichte unterbrochen, um dem Zuhörer auch die Meinung der Sprecher nahezubringen. So wird zum Beispiel über das Wort „Kameradschaft“ geplaudert, nur um zum Entschluss zu kommen, dass es heutzutage etwas „eklig-armeemäßiges“ an sich habe - allerdings ohne Begründung. Auch sonst wird indirekt unterstellt, der Hörer brauche eine Reclam-Lektürehilfe, um folgen zu können: Belanglose Details werden jugendsprachenkonform ummodelliert und als wiedergekäute Häppchen serviert, was die an sich fesselnde Geschichte unnötig aufgebauscht.

Das Hörspiel lässt schon zu Beginn durch Musik und Dialog das unglückliche Ende ahnen. Mit einem detailliert geplanten Selbstmord und einem Schuldbekenntnis, dass die Freunde zu lange dem Treiben des Naziregimes zugeschaut haben, wird der Hörer wieder in die Gegenwart entlassen. Ein spannendes Thema, eine wichtige Geschichte, leider zu wenig fesselnd umgesetzt.

Leonie Allinger, Fichte-Gymnasium