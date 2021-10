per Mail teilen

Eine Aussegnungshalle, eine Trauerfeier, ein Verstorbener – aber keine Trauernden. Geboren, gelebt und gestorben. Mitten in der Stadt. Unter Menschen und doch fremd. Was ist da passiert?

Diskutieren Sie über das Hörspiel - unten auf dieser Seite

Einsam stirbt öfter erzählt von all denen, die mitten in der übervollen Großstadt vereinsamt leben, unbemerkt versterben und schließlich von Amts wegen bestattet werden, weil niemand sonst ihre Totenfürsorge übernehmen will oder kann.

Wie wurde ihr Leben zu dem, was es am Ende war? Gab es Familie? Freunde? Nachbarn? Einen Bäcker, der den Toten vermisst? Eine Briefträgerin, die feststellt, dass die Frau, die niemals Post bekam, nun auch nicht mehr die Wohnung verlässt? Was bleibt, wenn keiner zurückbleibt, der weint?

„Es ist schön, wenn es auf Trauerfeiern Menschen gibt, die wirklich traurig sind.“

„Die Biografien der Betroffenen, die mir bei der Arbeit an diesem Hörspiel begegnet sind, weisen alle starke Brüche auf. Sie erzählen von Armut, Ausgrenzung, Krankheit, gesellschaftlicher Verurteilung, Vereinsamung und Rückzug. Die Trauerfeiern, die am Ende dieser Leben stehen, sind so ziemlich das einsamste, was ich bisher erlebt habe.

Die ausbleibenden nahestehenden Trauernden, die ungeweinten Tränen lassen erahnen, wie einsam und bindungslos das Leben der Verstorbenen am Ende war. Dadurch hat sich mein Blick auf Beerdigungen und unsere Art, mit Trauer umzugehen, stark verändert. Mir wurde klar, wie schön es ist, wenn es auf Trauerfeiern Menschen gibt, die wirklich traurig sind, wenn die Lücke, die jemand hinterlässt, spürbar ist und schmerzt.“ Gesche Piening

Gesche Piening, geboren 1978, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und Dozentin; bundesweit interdisziplinäre Kunstproduktionen in Theaterhäusern und auf Festivals; mehrere preisgekrönte Features für den BR, Ödön-von-Horváth-Preis (Förderpreis) 2016 für ihr bisheriges Werk. Theaterarbeiten u. a. Vom Zauber der Nachfrage (2013), Wer wollt Ihr werden. Ein professioneller Optimierungsguide (2015), Wer wollen wir gewesen sein? (2017). Radioarbeiten u. a. Besser ist nicht gut genug. Leben in der atemlosen Gesellschaft (2016), Heute mit beschränkter Haftung? Keine Gesellschaft ohne Zukunft (2017), Der Tod unterscheidet nicht. Wir schon. Bestattungen von Amts wegen in der Großstadt (2019). Einsam stirbt öfter ist ihr Hörspieldebüt.

Informationen Mitwirkende: Stimmen Mareike Beykirch, Stephan Bissmeier, Katja Bürkle, Peter Fricke, Ercan Karacayli, Sylvana Krappatsch, Jeannette Kummer, Christopher Mann, Raphaela Möst, Wolfgang Petters, Uta Rachov, Friedrich Schloffer, Johannes Silberschneider, Georgia Stahl, Harry Täschner, Xenia Tiling, Ulrich Zentner, Stephan Zinner

Realisation Gesche Piening

Komposition Maasl Meier, Marja Burchard

Dramaturgie Katja Huber

Produktion BR 2020

Länge 52‘58‘‘

.