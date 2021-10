Im Vorfeld der ARD-Hörspieltage haben Kursstufen zweier Karlsruher Gymnasien anlässlich von Workshops mit BNN-Redakteur Andreas Jüttner zum Thema „Hörspielkritik“ in eigenen Kritiken ihre Sicht auf die aktuellen Wettbewerbsbeiträge beschrieben. An den vier Festivaltagen wird in den BNN jeweils eine davon veröffentlicht.

Springsteen-Hommage

„Nebraska“ (Wolfram Höll/SRF): Was hat Bruce Springsteen mit einem Pärchen, das von zuhause abhaut, und einem Mord in einer Autofabrik zu tun? Im realen Leben nicht viel. Im Hörspiel „Nebraska“ von Wolfgang Höll jedoch eine ganze Menge, denn es steckt voller Anspielungen auf Springsteens Songs. Die Story beginnt in der Stadt Asbury Park, die Springsteen Debütalbum seinen Namen gab. Die Protagonisten Max und Mary wollen aus ihrer Heimat weg und fahren per Anhalter bei Johnny mit. Was sie nicht wissen, ist, dass er in einer Autofabrik einen Polizisten erschossen hat und nun mit dessen Auto, einem schwarzen Cadillac, auf der Flucht ist. Erst als Johnny von ihnen verlangt, zusammen „Mister State Trooper, bitte halte mich nicht an“ zu singen, werden sie skeptisch.

Sowohl der Name Johnny als auch diese Liedzeile sind Anspielungen auf die Songs „Johnny 99“ und „State Trooper“ aus Springsteens 1982 erschienenem Album „Nebraska“. Die Geschichte könnte selbst ein Springsteen Song sein: Johnny wird von einem Polizisten gefasst, verschwindet jedoch Richtung Kanada, wo er vermutlich in einem Schneesturm ums Leben kommt. Für Springsteens Zeitgenossen mag das Hörspiel sehr unterhaltsam sein, für jüngere Zuhörer wohl eher nicht.

Léa Esslinger, Fichte-Gymnasium