Im Vorfeld der ARD-Hörspieltage haben Kursstufen zweier Karlsruher Gymnasien anlässlich von Workshops mit BNN-Redakteur Andreas Jüttner zum Thema „Hörspielkritik“ in eigenen Kritiken ihre Sicht auf die aktuellen Wettbewerbsbeiträge beschrieben. An den vier Festivaltagen wird in den BNN jeweils eine davon veröffentlicht.

Zwei Freundinnen, ein Plan

„Die Entgiftung des Mannes“ (MDR): Isa und Steffi treffen sich 30 Jahre nach den Montagsdemonstrationen am Ende der DDR wieder. Die eine verheiratet und einsam in der Ehe, die andere unverheiratet und ruhelos. Bei ihrem ersten Treffen setzt sich Isa ein Ziel: Sie möchte Steffis ermüdeten Ehemann Jochen, der sein eigenes Unglück in Pegida-Demos und Hasstiraden kompensiert, zu sich ans „linke Ufer“ holen. Dafür erfindet sie gemeinsam mit Steffi die weihnachtsverrückte, ausländerfeindliche Anabelle und schreibt in deren Namen E-Mails an Jochen. Daraufhin beginnt eine turbulente Geschichte, in der Isa das langweilige Eheleben von Steffi und Jochen komplett auf den Kopf stellt.

Steffi und Isa blühen miteinander auf und besonders Steffi entwickelt sich im Laufe des Hörspiels immer mehr zur selbstbestimmten Frau statt nur für ihren Ehemann zu leben. Die Darstellerinnen Carina Wiese und Anja Schneider lassen die beiden Freundinnen und ihre Emotionen echt und nachvollziehbar wirken. Bei ihren Gesprächen muss man an einigen Stellen schmunzeln und sich an anderen mit Isa über das Verhalten von Jochen (Alexander Terhorst) entrüsten. Das Hörspiel von Holger Böhme (Regie: Stefan Kanis) ist nahbar und spielt mit den verschiedensten Klischees. Am Ende zeigt es trotzdem, dass jeder seine eigenen individuellen Probleme hat und um diese zu lösen braucht man vor allem eins: gute Freunde.

Linda Lehn, Fichte-Gymnasium