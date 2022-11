per Mail teilen

Leinen los! Nach zwei Jahren Pause ist das Live-Hörspiel wieder an Bord: Seeräuber entern die große Bühne in der HfG – und das gleich zwei Mal! Beim Kinderhörspieltag am Sonntag, dem 13. November wird die packende Piratengeschichte Seeräuber-Moses von Kirsten Boie als musikalisches Live-Hörspiel präsentiert.

Die raubeinigen Seeleute an Bord der Wüsten Walli sind vom Donner gerührt: Mitten im Meer entdecken sie eine Schale mit einem Baby! Schnell wird das Findelkind auf den Namen Moses getauft, doch – na so was! – es ist ein Mädchen! Aber bald schon mag das Kind keiner mehr missen. Die Piraten lesen Moses jeden Wunsch von den Augen ab und verwenden große Sorgfalt auf eine solide seeräuberische Erziehung.

Wind und Schicksal könnten nicht besser wehen … bis eines Tages der böse Olle Holzbein vom Konkurrenz-Kahn Süße Suse Moses entführt. Nur im Tausch gegen ein magisches Schmuckstück – den "Blutroten Rubin" – will der Kidnapper das Mädchen freilassen. Doch der Klunker hat es in sich – und so kommt alles anders als gedacht …