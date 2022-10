Ruth Johanna Benrath: PSALM / aus der tieffen – „Glauben, Suchen, Fragen, Leben!“

Vor 500 Jahren hat Martin Luther die Bibel ins Deutsche übertragen. Besonderes Augenmerk richtete der Theologe auf das Buch der Psalmen: „Wilstu die heiligen Christlichen Kirchen gemalet sehen mit lebendiger Farbe vnd gestalt / in einem kleinen Bilde gefasset / So nim den Psalter fur dich / so hastu einen feinen / hellen / reinen / Spiegel / der dir zeigen wird / was die Christenheit sey“. Ein halbes Jahrtausend später liest die Lyrikerin Ruth Johanna Benrath diese Spiegelbilder von Luthers Lebensende her: „Luthers letzte Sätze / fuchtelnde Handbewegungen über der Bettdecke / Seraphim, Cherubim / sammeln sich in der Zimmerecke“. Der Mund ist trocken, die Zunge steht in Flammen.

Doch was ist geleistet, was ist erkannt? Wer kann den göttlichen Weg, diese «Irrfahrt», verstehen? Luthers Bilanz heißt: Demut. Eine Schlussfolgerung, die Benrath nur bedingt ins Heute verlängern will. Sich den Tonarten der Psalmen – Klage und Lobpreisung – anschmiegend, erkundet sie die Haltbarkeit des Glaubens in der unbehausten Gegenwart. „Der Mensch ein Strich / in der Landschaft“ sucht nach einem Text im Kopf, der für die Wirklichkeit taugt.

Ruth Johanna Benrath Bernd Suchland

Ruth Johanna Benrath (*1966 in Heidelberg) schreibt Gedichte, Romane, Hörspiele und Theatertexte, konzipiert Audio-Walks und ist Teil des Textund-Klang-Duos „Gezinkte Sterne“. Sie promovierte nach einem Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte 2004 über das Selbstverständnis von Geschichtslehrkräften aus der DDR vor und nach 1989. Ihr Hörspiel „Geh Dicht Dichtig!“ wurde von der Jury der DADK zum „Hörspiel des Jahres 2019“ gewählt. Sie erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, darunter den Münchner Lyrikpreis 2021 für „PSALM / aus der tieffen“. Der MDR produzierte zuletzt ihr Hörstück: „BLUME WOLKE VOGEL FISCH“ (2021).

Mit: Inga Busch, Birte Schnöink und Ulrich Noethen

Komposition: Dietrich Petzold

Hörspieleinrichtung und Regie: Stefan Kanis

Produktion: MDR 2022