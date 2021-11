Kurzhörspiel: Shortlist des Wettbewerbs ARD PiNball 2021

Sie zeigt die Vielfalt, die den Wettbewerb für die freie Hörspielszene auszeichnet.

„Das halbleere Haus“ von Freya Siewert schaffte es auf die Shortlist des Wettbewerbs für die freie Hörspielszene. Die Großmutter ist an Alzheimer erkrankt und lebt nicht mehr zuhause – aber da sind noch all die Dinge, die an sie erinnern. Carsten Brandau entfaltet in seinem Hörspiel „Die goldene Börse der Sehnsüchte“ ein wahrhaft „pandemisches Theater“. Konrad Behrs Hörspiel "Vogelschiss 2050" ist eine Dystopie und bietet eine erschreckend "alternative Führung durch Weimar". Dystopisch ist auch Jonathan Heidorns Hörspiel "Der Abfall der Tage", da begegnen dem Protagonisten allerorten Müll, kaputte und abgestorbene Dinge. Und in Sebastian Hockes "Tape Head" zieht einer mit Rekorder und Mikro los und begibt sich auf die Suche nach dem Gottesgeräusch.