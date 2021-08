Die Geschichte

Digory und Polly leben in London. Als sie einen Geheimgang zwischen ihren Häusern entdecken, geraten sie ungewollt in das Land Charn. Hier herrscht die grausame Königin Jadis, die als Hexe ihr Unwesen treibt.

Doch sie begegnen auch dem mächtigen Löwen Aslan, der mit seinem Lied das geheimnisvolle Land Narnia erschafft – die Heimat der sprechenden Tiere, wo Wunder geschehen und eine neue Welt geboren wird.

Der Buchautor

Clive Staples Lewis (1898 – 1963), der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler war bereits als Kind von den Märchen, Mythen und Legenden seines Heimatlandes fasziniert, die er später in den Chroniken von Narnia verarbeitete. Lewis, zu Lebzeiten vor allem in Großbritannien durch seine Bücher und Radioansprachen bekannt, geriet nach seinem Tod 1963 zunächst in Vergessenheit, bevor seine Chroniken von Narnia Anfang der 1970er-Jahre eine Wiederentdeckung feierten. Die Faszination für die insgesamt sieben Bände umfassenden und christliche Symbolik verwendenden Chroniken von Narnia, erstmals erschienen zwischen 1950 und 1956, ist bis heute ungebrochen. Die Fantasy-Reihe wurde bereits mehrfach für Film und Fernsehen adaptiert. 2017 wurde Lewis postum in die Science Fiction Hall of Fame aufgenommen.

Infos zur Hörspielproduktion:

Das Wunder von Narnia (Teil 1/2)

nach dem gleichn. Fantasy-Roman von C.S. Lewis

Hörspielbearbeitung Robert Schoen

SWR / NDR 2020