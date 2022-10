Katharina Volckmer: Der Termin – Entscheide selbst, wer du bist

Kommt eine Frau zum Arzt … Eine junge Frau aus Deutschland vertraut sich ihrem Londoner Arzt in einem schonungslosen Monolog an.

Das Debüt der in London lebenden Autorin Katharina Volckmer beginnt wie ein klassischer Witz, schraubt sich rasant in die Groteske und endet bewegend als radikale Befreiung von Scham, Kultur und Geschlechtlichkeit. Die Frau ist eine Deutsche mit Hitlerkomplex, der Arzt ein jüdischer plastischer Chirurg. Das Gespräch findet in seiner Londoner Praxis, eigentlich aber im Kopf der Hauptfigur statt. Es ist ein verschlungener innerer Monolog, der überraschend das Thema der Transition mit dem Topos der deutschen Schuld verbindet. Die Frau möchte sich von allem befreien: von ihrer Vulva, ihrem Deutschsein und ihrer historischen Verantwortung für die Shoah.

Katharina Volckmer hat ihr Debüt auf Englisch geschrieben. Der Bewusstseinsstrom ihrer Figur bricht lustvoll mit Tabus, ist temporeich, wütend, komisch, traurig und gewitzt.

Katharina Volckmer Liz Seabrook

Katharina Volckmer, geboren am 9. April 1987 in Deutschland, studierte Sprachen in England und wurde 2014 mit einer Dissertation über Jakob Wassermann am Queen’s College, Oxford University, promoviert. Seit 2014 arbeitet sie als Literaturagentin bei der Literaturagentur Rogers, Coleridge and White in London. Mit ihrem Debüt The Appointment wurde Volckmer zum internationalen Shootingstar einer neuen Literatur. Auf Englisch verfasst, zielt ihr Monolog auf die Deutschen und ihre Scham. Das Buch stand 2021 auf der Longlist für den Republic of Consciousness Prize for Small Presses.

Übersetzung aus dem Englischen: Milena Adam

Mitwirkende: Hannah Schutsch, Tilman Strauß, Franziska Machens, Dor Aloni, Camill Jammal

Komposition: Camill Jammal

Hörspielbearbeitung und Regie: Rebekka David

Produktion: SWR 2022