Freya Siewert: Das halbleere Haus

Das Kurzhörspiel erzählt die Geschichte der Großeltern. Nachdem der Großvater gestorben ist, muss die an Alzheimer erkrankte Großmutter in ein Heim. Das Wohnhaus der Großeltern steht nun leer. Die Autorin begibt sich auf einen Spaziergang durch das Haus und lauscht den Gegenständen, die noch da sind, aber auch denen, die bereits verschwunden sind. Das Hörstück ist ein Versuch, die Krankheit der Großmutter zu verstehen und zu verarbeiten. Sieht es in ihrem Kopf auch so aus, wie in ihrem Haus? Sind ihre Erinnerungen wie die Möbel, die die Familie versucht zu verkaufen?

Zum Interview mit Freya Siewert