Örtlicher Ausgangspunkt des Projektes "Planstadt Intrasphäre" sind die Ruinen der ehemaligen Schrebergarten-Anlage in der Stuttgarter Straße in Karlsruhe, welche aufgrund von Schadstoff-Belastung in der Erde und spekulativen Umstrukturierungsmaßnahmen geräumt wurde und durch unvorhergesehene Kosten zur Entsorgung der Altlasten in einer Baustoppschwebe verharrt.

SWR Oliver Reuther